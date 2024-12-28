Президент Грузии возглавила «Цепь единства» в Тбилиси

«Цепь единства» выстроится во всех крупных городах страны. Самой протяжённой она будет в Тбилиси. К акции присоединяются все основные оппозиционные партии Грузии, а также студенты, НПО, бизнесмены, представители сферы культуры.

К мосту Саарбрюккена прибыла президент Грузии Саломе Зурабишвили. Здесь сегодня проходит акция «Цепь единства». В ней участвуют жители разных городов Грузии и не только, акция пройдет и в около сорока городах разных стран мира.

В живой цепочке участвуют представители разных сфер и люди, выступающие против решения «Грузинской мечты» отказаться от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года.

В Тбилиси «Цепь единства» пройдет от моста Метехи до моста Вахушти.