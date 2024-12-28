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Байден проинформирован о крушении самолета AZAL
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Байден проинформирован о крушении самолета AZAL

На инаугурацию Трампа пригласили лишь Зурабишвили

15:45 877

Конгрессмен от Республиканской партии США Джо Уилсон сообщил в соцсети Х, что пригласил президента Грузии Саломе Зурабишвили на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

"Как единственного легитимного лидера в Грузии я рад пригласить президента Саломе Зурабишвили на инаугурацию президента Дональда Трампа. Я впечатлен ее мужеством перед лицом нападок со стороны [почетного главы руководящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзины] Иванишвили и его друзей, из Китайской коммунистической партии и иранского режима", — написал Уилсон.

Вчера США ввели санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты", бизнесмена Бидзины Иванишвили.

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