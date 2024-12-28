Курдские террористы просят Россию примирить их с Турцией

Лидер так называемых «Сирийских демократических сил» (SDG), костяк которых составляют террористы YPG/PKK Ферхат Абди Шахин, известный как «Мазлум Абди», обратился к России с просьбой выступить посредником в примирении с Турцией.

«Мы попросим Россию выступить посредником в примирении с Турцией. Если эта просьба не будет удовлетворена, мы готовы защищать себя и своих людей в каждом регионе после четырёх лет подготовки», - сказал Шахин.