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Байден проинформирован о крушении самолета AZAL
Новость дня
Байден проинформирован о крушении самолета AZAL

Курдские террористы просят Россию примирить их с Турцией

видео
16:10 415

Лидер так называемых «Сирийских демократических сил» (SDG), костяк которых составляют террористы YPG/PKK Ферхат Абди Шахин, известный как «Мазлум Абди», обратился к России с просьбой выступить посредником в примирении с Турцией.

«Мы попросим Россию выступить посредником в примирении с Турцией. Если эта просьба не будет удовлетворена, мы готовы защищать себя и своих людей в каждом регионе после четырёх лет подготовки», - сказал Шахин.

Курдские террористы просят Россию примирить их с Турцией
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