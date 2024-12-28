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ТуранБанк привлек кредитную линию от международной финансовой организации

17:23 521

ТуранБанк и Экономический Банк Торговли и Развития (ECO TDB) подписали кредитное соглашение с целью расширения финансирования международных торговых операций. Эта стратегическая инициатива направлена на поддержку международных торговых операций и расширение финансовых возможностей предпринимателей на всей территории Азербайджана.

Привлеченные средства позволят ОАО «ТуранБанк» расширить операции по импорту и экспорту как между странами-членами указанной организации, так и между другими странами, а также поддерживать торговые операции клиентов.

«Мы уверены, что подписанный контракт предоставит нашим клиентам конкурентоспособные финансовые инструменты, что в свою очередь будет стимулировать развитие внешней торговли в Азербайджане и вносить вклад в общий экономический рост страны», - отметил председатель правления ТуранБанка Орхан Гараев.

Для информации: подписанное соглашение с Экономическим Банком Торговли и Развития является четвертым по счету. Ранее банк также привлекал финансовые средства от этого финансового учреждения для финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ) и торговли. 

Стоит отметить, что ECO TDB, членом которого является Азербайджан, поддерживает устойчивое экономическое развитие и региональную интеграцию в странах региона, удовлетворяя финансовые потребности как государственного, так и частного сектора.

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