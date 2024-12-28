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Зеленский Алиеву о героизме пилотов AZAL

обновлено 18:18
18:18 2445

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, Владимир Зеленский выразил соболезнования Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана в связи с гибелью большого количества людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», выполнявшего рейс по маршруту Баку - Грозный, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава азербайджанского государства поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.

* * * 17:34

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу крушения самолета AZAL. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский выразил соболезнования Алиеву и азербайджанскому народу в связи с авиакатастрофой. Он также отметил героизм пилотов и всего экипажа самолета.

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