Зеленский Алиеву о героизме пилотов AZAL
28 декабря президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.
Согласно сообщению, Владимир Зеленский выразил соболезнования Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана в связи с гибелью большого количества людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», выполнявшего рейс по маршруту Баку - Грозный, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Глава азербайджанского государства поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.
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Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу крушения самолета AZAL. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский выразил соболезнования Алиеву и азербайджанскому народу в связи с авиакатастрофой. Он также отметил героизм пилотов и всего экипажа самолета.