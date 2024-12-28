Варданяна будет судить Бакинский военный суд

Об этом говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что Следственным управлением СГБ проведено расследование уголовного дела по фактам терроризма, финансирования терроризма, преступлений против мира и человечности, военных преступлений и других многочисленных преступлений против Азербайджанской Республики и ее народа.

Обвиняемый Рубен Варданян и другие участники уголовного процесса были проинформированы о завершении предварительного следствия, их ознакомили с материалами уголовного дела, включая вещественные доказательства, документы, заключения экспертиз и другие доказательства.

Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден Генеральным прокурором Азербайджанской Республики 28 декабря 2024 года и направлен на рассмотрение в Бакинский военный суд.

Рубену Варданяну предъявлено обвинение по статьям 100 («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»), 107 («Депортация или принудительное переселение населения»), 109 («Преследование»), 112 («Лишение свободы в нарушение норм международного права»), 113 («Применение пыток»), 114 («Наемничество»), 115 («Нарушение законов и обычаев войны»), 116 («Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов»), 214 («Терроризм»), 214.1 («Финансирование терроризма»), 218 («Организация преступного сообщества (преступной организации)»), 228 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 270-1 («Деяния, создающие угрозу авиационной безопасности»), 278 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства»), 279 («Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп»), 318 («Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики»).