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Хуситы «атаковали» израильскую авиабазу

18:03 529

Йеменские хуситы нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по израильской авиабазе Неватим, расположенной в пустыне Негев.

Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил использовали гиперзвуковую баллистическую ракету типа «Палестина-2» для нанесения удара по принадлежащей израильскому противнику авиабазе Неватим, которая находится в районе Негев на юге оккупированной Палестины. Ракета успешно поразила свою цель», - сказал представитель движения, заявление которого транслировал подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

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