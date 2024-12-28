Хуситы «атаковали» израильскую авиабазу
Йеменские хуситы нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по израильской авиабазе Неватим, расположенной в пустыне Негев.
Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.
«Ракетные войска йеменских вооруженных сил использовали гиперзвуковую баллистическую ракету типа «Палестина-2» для нанесения удара по принадлежащей израильскому противнику авиабазе Неватим, которая находится в районе Негев на юге оккупированной Палестины. Ракета успешно поразила свою цель», - сказал представитель движения, заявление которого транслировал подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.