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В Европе заблокировали телеграм-каналы российских СМИ

18:25 274

Телеграм-канал российского государственного агентства РИА Новости перестал быть доступен у пользователей в некоторых европейских странах.

О блокировке канала сообщили пользователи из Латвии, Германии, Литвы, Нидерландов, Франции.

«Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство», — говорится в уведомлении, которое отображается вместо постов РИА Новости.

Позже появились сообщения, что в Европе теперь заблокированы и телеграм-каналы «Известий», «Российской газеты», Первого канала, НТВ, России-24.

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