В Европе заблокировали телеграм-каналы российских СМИ
Телеграм-канал российского государственного агентства РИА Новости перестал быть доступен у пользователей в некоторых европейских странах.
О блокировке канала сообщили пользователи из Латвии, Германии, Литвы, Нидерландов, Франции.
«Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство», — говорится в уведомлении, которое отображается вместо постов РИА Новости.
Позже появились сообщения, что в Европе теперь заблокированы и телеграм-каналы «Известий», «Российской газеты», Первого канала, НТВ, России-24.