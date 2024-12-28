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Турецкая команда, спонсируемая Азербайджаном, проведет матч Лиги чемпионов в Баку

Отдел спорта
18:48 1574

В Баку состоится матч раунда плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов между турецкой командой «Алиага Петкимспор» и израильским «Хапоэль Холоном».

Встреча пройдет 7 января в Бакинском дворце спорта. Из-за отношений между Турцией и Израилем матч, который должен был состояться в Измире, было решено перенести в Баку.

Вторую игру соперники проведут 14 января в Венгрии. А если понадобится третья игра, то она также состоится в Баку 22 января.

Стоит отметить, что главой «Алиага Петкимспор» является генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов, а  Petkim - дочерняя компания SOCAR.

 

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