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Частным телерадиокомпаниям помогут финансово

распоряжение президента
18:56 750

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общегосударственным теле- и радиовещателям в Азербайджанской Республике.

Согласно распоряжению, из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год, Аудиовизуальному совету Азербайджанской Республики выделено 2,5 миллиона манатов с целью оказания дополнительной поддержки частным общегосударственным телевизионным и радиовещательным компаниям, работающим в Азербайджанской Республике, для осуществления вещания посредством телекоммуникационных спутников и других средств.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

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