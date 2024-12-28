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Иран арестовал итальянскую журналистку и поместил в «знаменитую» тюрьму Эвин

19:14 1137

Министерство иностранных дел Италии объявило, что журналистка Чечилия Сала, находившаяся в Иране, была задержана 19 декабря полицией в Тегеране. Об этом информирует телеканал Euronews.

В официальном заявлении МИД говорится, что ведомство сотрудничает с иранскими властями, чтобы прояснить правовую ситуацию и проверить условия содержания журналистки под стражей.

Посол Италии Паола Амадеи нанесла консульский визит, чтобы проверить условия и статус содержания Салы под стражей. Семья журналистки была проинформирована о результатах консульского визита. Ранее Сале было разрешено сделать два телефонных звонка родственникам. О причинах ее задержания неизвестно.

Сала - автор ежедневной газеты il Foglio, а также голос подкаста «Истории», выпускаемого компанией Chora Media. Многие из ее репортажей были опубликованы в различных итальянских журналах, включая Vanity Fair, Wired и L'Espresso.

«Чечилия Сала была арестована в Тегеране в четверг 19 декабря и уже неделю находится в тюрьме, в изоляторе. Она была доставлена в тюрьму Эвин, где содержатся диссиденты, и причина ее непонятного ареста до сих пор не установлена. Мы сообщаем эту ужасную новость только сейчас, потому что итальянские власти и родители Чечилии попросили нас хранить молчание, и мы надеялись, что это молчание приведет к скорейшему освобождению, чего, к сожалению, пока не произошло», - говорится в заявлении Chora Media.

«…Она должна была вернуться в Рим 20 декабря, но утром 19-го, после обмена сообщениями, ее телефон замолчал», - говорится далее в заявлении.

Главный редактор итальянской газеты Il Foglio Клаудио Чераза призвал власти Италии сделать все возможное, чтобы вернуть домой журналистку. Перед арестом она опубликовала подкаст о патриархате в Иране.

На прошлой неделе Тегеран вызвал высокопоставленного итальянского дипломата по поводу задержания в этом году в Италии гражданина Ирана Мохаммеда Абедини, подозреваемого в торговле дронами. Иран пока никак официально не комментировал арест Салы. Тегеран пытается добиться освобождения Абедини, арестованного в аэропорту Милана за его участие в ударе дронов в Иордании в начале этого года, в результате которого погибли американские военнослужащие.

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