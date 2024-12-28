Баку и Москва заявили о необходимости установить все причины крушения авиалайнера

В ходе телефонного разговора глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова обсуждались события, связанные с крушением самолета AZAL, подчеркнута необходимость полного урегулирования произошедшего с учетом всех обстоятельств, сообщил МИД России.

«В продолжение состоявшейся в тот же день беседы между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым министры обсудили развитие событий, связанное с крушением пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи казахстанского города Актау», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Подчеркнута необходимость установления всех причин инцидента и принятия неотложных мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по окончательному и полному урегулированию произошедшего с учетом всех обстоятельств», - отмечается в сообщении.

Министры подтвердили договоренности президентов относительно необходимости обеспечить самое тщательное расследование этого «трагического инцидента», выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, информирует МИД РФ.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа, из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.