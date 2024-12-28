Иса Рустамов победил на соревнованиях в Тбилиси

Он поднял 148 кг в рывке и 181 кг - в толчке. С общим результатом 329 кг Иса занял 1-е место.

«Мы недавно вернулись с чемпионата мира в Бахрейне, - говорит победитель. - Времени на отдых не было. Руководство Федерации создало все условия для участия в соревновании в Грузии. Все шесть подходов я выполнил успешно и завершил год с золотой медалью. Посвящаю свою победу памяти жертв страшной авиакатастрофы в Актау».

В Грузии также находился вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов. От имени нашей Федерации он презентовал памятный подарок главе Федерации тяжелой атлетики Грузии, 3-кратному олимпийскому чемпиону Кахи Кахиашвили.