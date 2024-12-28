Дания готовится к схватке с США из-за Гренландии

Толком еще не успев приступить к исполнению обязанностей 47-го президента США, Дональд Трамп сделал несколько сенсационных заявлений, вызвавших громкие скандалы. Одно из них было связано с намерением президента США выкупить у Дании Гренландию. Напомним, что вплоть до 1953 года самый большой в мире остров являлся колонией Дании и по сей день остается частью королевства, но с 2009 года уже как автономия с возможностями самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. Газета New York Post сообщает со ссылкой на близкое окружение будущего президента США, что Трамп «на 100 процентов серьезен» в вопросе покупки Гренландии.

«Трамп считает, что империи, которые не развиваются (имеется в виду Дания – ред.), начинают приходить в упадок, - отметил один из источников NYP. - Президент изучает историю, и это одна из его точек зрения. Он действительно благоволит бывшим президентам, которые были сторонниками экспансии на континенте. Трамп знает, что речь идет о наследии, которое не может быть искажено или отнято политической оппозицией». Если план Трампа по покупке Гренландии осуществится, что по мнению подавляющего большинства аналитиков маловероятно, это станет крупнейшим территориальным приобретением за всю историю США. Покрытая снегом и ледниками территория Гренландии составляет более 2 миллионов 166 тысяч квадратных километров, хотя проживает на ней всего 56 тысяч человек. И если Трампу удастся купить Гренландию, то территория США увеличится на 35 процентов. Как и следовало ожидать, планы Трампа о покупке Гренландии вызвали серьезные протесты в Дании. Депутаты датского парламента раскритиковали идею 47-го президента США, назвав ее «грубым и циничным предложением», а по словам парламентария Карстена Хёнге, планы Трампа являются абсолютно неприемлемыми и характеризуют будущего американского президента, как сторонника «циничной великодержавной политики».

«Неприемлемо, чтобы союзная страна мечтала о захвате контроля над датской территорией», - заявил другой парламентарий из Копенгагена, Расмус Ярлов, по мнению которого слова Трампа являются выражением враждебности по отношению к датчанам и Гренландии. Депутат отметил, что американский политик подает плохой пример союзнических отношений между двумя демократическими государствами. Намерения Трампа подверг критике и премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, по словам которого его страна «не заслуживает проигрыша в своем длительном стремлении к свободе». Эгеде решительно отверг план Трампа, заявив, что Гренландия не продается и никогда не будет продана. Характерно, что сразу же после объявления скандального плана будущего президента США правительство Дании резко увеличило расходы на усиление обороны Гренландии. Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что сумма пакета составит «двузначное число в миллиардах» датских крон или по меньшей мере 1,5 миллиарда долларов.

Поульсен также отметил, что этот пакет мер позволит Гренландии приобрести два новых инспекционных судна, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек. Он также предусматривает финансирование увеличения штата арктического командования в столице острова Нууке и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания современных истребителей F-35. «В течение многих лет мы не вкладывали достаточно средств в Арктику, - признал министр обороны Дании. - Теперь мы планируем усилить свое присутствие». На самом деле план Трампа по покупке Гренландии не так уж и нов. Он выдвигал эту идею в 2019 году, во время своей первой каденции, что вызвало серьезную политическую напряженность между Данией и США. Копенгаген тогда резко отреагировал на предложение Трампа и отклонил его, после чего президент США отменил запланированный визит в Данию. Отметим также, что Трамп - не первый президент США, пожелавший купить Гренландию. Учитывая, что остров расположен в стратегически важной Арктике, и через него лежит кратчайший путь из Европы в Северную Америку, чисто географически Гренландия гораздо ближе к Северной Америке, хотя и является автономной территорией европейской Дании. Со времен холодной войны с СССР у американцев на острове есть своя военная база. И Пентагон не против расширить присутствие в Арктике, чтобы противостоять угрозам, исходящим от Китая и России.

Как известно, Китай, вынашивающий идею прокладки арктического торгового пути, еще в 2018 планировал построить в Гренландии два аэропорта, однако Дания убедила власти автономии отдать оба контракта ей. Со своей стороны, Россия также наращивает военную мощь в Арктике, последовательно расширяя и укрепляя самую северную военную базу «Арктический трилистник», расположенную на Земле Франца-Иосифа. Находящийся неподалёку от «Арктического трилистника» аэродром «Нагурское» почти готов к приему тяжелых транспортных самолетов Ил-78, используемых ВКС России для дозаправки в воздухе истребителей и бомбардировщиков. Политолог-американист Константин Блохин, являющийся ведущим научным сотрудником Центра исследования проблем безопасности российской Академии наук, считает, что риторика Трампа о покупке Гренландии - это «попытка выторговать более выгодные условия для размещения на острове военной инфраструктуры Соединенных Штатов». По словам Блохина, в американских военных кругах часто говорят о том, что XXI век - это век противостояния России и США в Арктике, поскольку, во-первых, данный регион является сокровищницей природных ресурсов, во-вторых, через Арктику проходит Северный морской путь, и в-третьих, именно через Арктику полет межконтинентальных баллистических ракет из США в Россию и наоборот занимает минимальное время.