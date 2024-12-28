Германия в растерянности: за что убивают? Араб, но почему не исламист?

После ужасного террористического акта в Магдебурге, когда Талеб аль-Абдулмохсен, 50-летний выходец из Саудовской Аравии, на полной скорости въехал в толпу участников рождественской ярмарки, убивая и калеча людей, общественность Федеративной Республики Германии находится в состоянии шока. В результате нападения погибли пять человек, в том числе, девятилетний мальчик и четыре женщины. Более двухсот магдебуржцев получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии. Под оскорбительные выкрики и свист людей, собравшихся на месте трагедии, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил ярмарочную площадь, ставшую местом кровавого теракта, призвав соотечественников к единству и бдительности.

Правоохранительные органы ФРГ в полном недоумении, поскольку Абдулмохсен не вписывается в профиль тех злоумышленников, которые осуществляли теракты с массовыми жертвами на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году, во французском Страсбурге 2018 году, на фестивале в Золингене в августе 2024 года и других. Мало того, преступление в Магдебурге не соответствует таким общепринятым категориям экстремизма, как ультралевый, радикально правый, исламистский и пр. Мнения немцев о мотивах преступления в Магдебурге разделились, люди не знают, откуда им ждать угрозы, поскольку все предыдущие аналогичные атаки совершали радикально-религиозные джихадисты. В беседе с журналистом haqqin.az два эксперта из Германии представили свою точку зрения на мотивы теракта в Магдебурге. Сергей Сумленный, основатель и директор аналитического центра European Resilience Initiative Center со штаб-квартирой в Берлине:

«Думаю, теракт в Магдебурге имеет тот же антимигрантский мотив, что и у норвежского стрелка Брейвика, совершившего 22 июля 2011 года двойной теракт. Очевидно, что автомобильную атаку в Магдебурге совершил радикализировавшийся человек. Тот факт, что Абдулмохсен родом из Саудовской Аравии, а также то, что теракт был совершен на рождественской ярмарке, дали повод искать исламистский след. На самом же деле все обстоит ровно наоборот. Талеб аль-Абдулмохсен опубликовал в соцсетях манифест с жесткой антиисламской риторикой. К примеру, он считал, что Германию надо спасать от мигрантов, что немецкое правительство преднамеренно цензурирует высказывания Илона Маска и так далее. Талеб аль-Абдулмохсен был поклонником праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая жестко критикует миграционную политику Берлина и считает, что выходцам из исламских стран нечего делать в Германии, а потому необходимо, как минимум, резко ограничить миграцию в ФРГ. Так что, теракт был совершен радикализованным человеком, но никак не исламистом. Его выбор рождественской ярмарки не связан с религиозными мотивами, а был сделан из-за плотного скопления людей, что позволило террористу нанести максимальный урон. Пока непонятно, почему рождественский рынок не был защищен от подобных атак. После теракта 2016 года в Берлине, совершенного исламистом, ярмарки в ФРГ, как правило, отгораживают бетонными блоками. Расследование покажет, почему рынок в Магдебурге не был огорожен. Интересно, что Талеб неоднократно заявлял о готовности совершить теракт, выставляя в социальных сетях публикации, наполненные ненавистью к Германии и немецкой политической системе. Об этом, естественно, знали власти ФРГ. Тем более, что террорист разослал свой видео-манифест сразу в несколько СМИ. Но никто не обратил на него внимания. К примеру, один берлинский журналист, получив видеообращение Талеба, не удосужился даже посмотреть его, решив, что это какой-то фейк с использованием искусственного интеллекта.

Отдельно отмечу, что публикации Талеба аль-Абдулмохсена с угрозами совершить теракт переправила в государственные органы ФРГ и, в том числе, в федеральное Министерство по делам беженцев и миграции, его соотечественница. Но там на них никак не отреагировали, посоветовав женщине обратиться в полицию. Сейчас в Министерстве по делам беженцев заявляют, что действительно получали такую информацию, но, поскольку они не являются органом общественного правопорядка, ничего конкретно предпринять не могли. В то же время, у Талеба аль-Абдулмохсена определенно психологические проблемы. Сложно судить, какую роль они сыграли в его решении совершить теракт. В мире немало людей с психическими отклонениями, которые, тем не менее, не совершают теракты. А потому было бы ошибочным сводить все исключительно к психическому состоянию Талеба аль-Абдулмохсена. Также не имеет достаточно оснований мнение о том, что Талеб был тайным боевиком ИГИЛ. То, что он остановился на автомобильной атаке, — это просто выбор типа «оружия». То есть вместо автомата, как это сделал Брейвик, Талеб выбрал автомобильную атаку. Как правило, огнестрельное оружие применяют там, где есть легкий доступ к стрелковому оружию. В странах же, где проще достать машину, чем автомат, террористы въезжают в толпы людей на автомобилях или грузовиках. Конечно, Талеб имел представление об исламском терроризме, об идеологии, знал, что происходит на Ближнем Востоке. Но из этого вовсе не вытекает, что он был религиозным экстремистом. Судя по всему, ужасное преступление в Магдебурге совершил человек с крайне правыми взглядами и очевидно нарушенной психикой. Кстати, среди сторонников АдГ есть немало арабов. Это типичный ход многих правых организаций, которые хотят представлять себя не радикалами, а обычными консерваторами». Сергей Симак, российский общественный деятель, живущий в Германии:

«Почему-то в ФРГ считают Талеба аль-Абдулмохсена экс-мусульманином, хотя в Саудовской Аравии выход из ислама карается смертью. Так же его почему-то считают сионистом. Все это побудило меня разобраться в этом персонаже и изучить его публикации в соцсетях, особенно в сети X. То, что я нашел, а также данные людей, общавшихся с Талебом, свидетельствует о том, что этот человек старательно выдавал себя за того, кем на самом деле не был. В немецких СМИ его называют «сионистом» из-за того, что Талеб несколько раз репостил карту «великого Израиля». Причем без каких-либо комментариев на немецком языке. А вот на арабском он писал, что «уже очень скоро мы вернем ХАМАС в Газу». Множество людей, знающих Талеба, пишут, что он был психопатом, публично делившимся с разными людьми планами совершить теракт. О чем эти люди сообщали в полицию и другие государственные органы ФРГ, которые проигнорировали эти предупреждения, называя их «проявлением исламофобии». На многочисленных видеообращениях Талеб яростно критикует современный ислам, из чего немцы сделали вывод, что он вышел из своей религии. Талеб также обвинял Германию в притеснениях саудитов-мигрантов, называя себя представителем то левых, то правых политических взглядов. В августе он оставил в соцсетях такую запись: «Есть ли путь к правосудию в Германии без взрыва немецкого посольства или случайного убийства немецких граждан? Если кто-то его знает, пожалуйста, сообщите мне». Его якобы атеизм и защита прав саудовских женщин были ничем иным, как прикрытием, дезинформацией, соответствующей практике «таккийя» — исламской доктрины, допускающей обман для продвижения исламских целей. Надо сказать, что в самой Саудовской Аравии Талеб был объявлен в розыск, как террорист. Сбежав в Германию, он называл себя представителем «вооруженной саудовской оппозиции». Интересно, что Саудовская Аравия официально предупреждала Германию о том, что к ним перебрался террорист, но в Берлине это предупреждение проигнорировали.