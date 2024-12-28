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Российских сторонников многоженства предупредили

22:12 444

Прокуратуры трех российских регионов вынесли предостережения представителям исламских организаций из-за поддержки многоженства в РФ. Их получили главы духовных управлений мусульман Нижегородской области Мунир Беюсов и Свердловской области Артур Мухутдинов, а также главред издательского дома «Медина» Дамир Мухетдинов.

О вынесении предостережений сообщили Интерфаксу в Генпрокуратуре.

Как установило надзорное ведомство, часть религиозных деятелей Урала и Поволжья высказывались в поддержку фетвы ДУМ о разрешении многоженства. Прокуратура считает, что высказывания в поддержку многоженства оскорбляют женщин и нарушают права детей. Такие идеи также не соответствуют Конституции РФ и федеральному законодательству.

19 декабря Совет улемов (ученых-богословов) ДУМ разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии равного отношения мужа ко всем женам. 23 декабря ДУМ отозвал фетву. Генпрокуратура и Совет по правам человека РФ выступали против многоженства.

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