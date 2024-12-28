Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник
Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над йеменской провинцией Эль-Бейда, утверждает представитель сформированных боевиками вооруженных сил Яхья Сариа.
«Йеменским силам противовоздушной обороны удалось сбить американский беспилотник MQ-9, выполнявший враждебные задачи в воздушном пространстве провинции Эль-Бейда», - сказал представитель движения, заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.
За последние месяцы хуситы неоднократно заявляли о том, что им удавалось сбить американские беспилотники над йеменской территорией. По данным исследовательской службы Конгресса США, стоимость каждого аппарата оценивается в $30 млн.