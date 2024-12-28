USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву и принес извинения. Следком России возбудил уголовное дело
Новость дня
Путин позвонил Алиеву и принес извинения. Следком России возбудил уголовное дело

Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник

28 декабря 2024, 23:05 425

Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над йеменской провинцией Эль-Бейда, утверждает представитель сформированных боевиками вооруженных сил Яхья Сариа.

«Йеменским силам противовоздушной обороны удалось сбить американский беспилотник MQ-9, выполнявший враждебные задачи в воздушном пространстве провинции Эль-Бейда», - сказал представитель движения, заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

За последние месяцы хуситы неоднократно заявляли о том, что им удавалось сбить американские беспилотники над йеменской территорией. По данным исследовательской службы Конгресса США, стоимость каждого аппарата оценивается в $30 млн.

Зурабишвили обратилась к грузинам
Зурабишвили обратилась к грузинам
28 декабря 2024, 22:38 2677
Помощник госсекретаря США пришел в посольство Азербайджана
Помощник госсекретаря США пришел в посольство Азербайджана
28 декабря 2024, 22:21 2598
Зеленский поручил разведке Украины передать Азербайджану факты о катастрофе лайнера
Зеленский поручил разведке Украины передать Азербайджану факты о катастрофе лайнера обновлено 21:50
28 декабря 2024, 21:50 10788
Пилот Кестутис Загрецкас рассказал, что произошло с самолетом AZAL
Пилот Кестутис Загрецкас рассказал, что произошло с самолетом AZAL главная тема, все еще актуально
28 декабря 2024, 14:46 13408
Дания готовится к схватке с США из-за Гренландии
Дания готовится к схватке с США из-за Гренландии наш комментарий
28 декабря 2024, 21:38 2201
Бастрыкин провел в Грозном совещание по катастрофе лайнера AZAL
Бастрыкин провел в Грозном совещание по катастрофе лайнера AZAL обновлено 20:32
28 декабря 2024, 20:32 11413
Нет ничего безопасней самолета… но если рядом не летают ракеты
Нет ничего безопасней самолета… но если рядом не летают ракеты на злобу дня, все еще актуально
28 декабря 2024, 12:30 5274
Ожесточенные бои между Пакистаном и Афганистаном
Ожесточенные бои между Пакистаном и Афганистаном видео; обновлено 21:40
28 декабря 2024, 21:40 6717
Масштабная акция протеста: вся Грузия выстроилась в «цепь единства»
Масштабная акция протеста: вся Грузия выстроилась в «цепь единства» фото и видео; обновлено 21:23
28 декабря 2024, 21:23 5220
Баку призвал к всестороннему расследованию причин крушения лайнера AZAL
Баку призвал к всестороннему расследованию причин крушения лайнера AZAL обновлено 20:48
28 декабря 2024, 20:48 3333
Путин позвонил и Токаеву
Путин позвонил и Токаеву
28 декабря 2024, 19:44 4075

ЭТО ВАЖНО

Зурабишвили обратилась к грузинам
Зурабишвили обратилась к грузинам
28 декабря 2024, 22:38 2677
Помощник госсекретаря США пришел в посольство Азербайджана
Помощник госсекретаря США пришел в посольство Азербайджана
28 декабря 2024, 22:21 2598
Зеленский поручил разведке Украины передать Азербайджану факты о катастрофе лайнера
Зеленский поручил разведке Украины передать Азербайджану факты о катастрофе лайнера обновлено 21:50
28 декабря 2024, 21:50 10788
Пилот Кестутис Загрецкас рассказал, что произошло с самолетом AZAL
Пилот Кестутис Загрецкас рассказал, что произошло с самолетом AZAL главная тема, все еще актуально
28 декабря 2024, 14:46 13408
Дания готовится к схватке с США из-за Гренландии
Дания готовится к схватке с США из-за Гренландии наш комментарий
28 декабря 2024, 21:38 2201
Бастрыкин провел в Грозном совещание по катастрофе лайнера AZAL
Бастрыкин провел в Грозном совещание по катастрофе лайнера AZAL обновлено 20:32
28 декабря 2024, 20:32 11413
Нет ничего безопасней самолета… но если рядом не летают ракеты
Нет ничего безопасней самолета… но если рядом не летают ракеты на злобу дня, все еще актуально
28 декабря 2024, 12:30 5274
Ожесточенные бои между Пакистаном и Афганистаном
Ожесточенные бои между Пакистаном и Афганистаном видео; обновлено 21:40
28 декабря 2024, 21:40 6717
Масштабная акция протеста: вся Грузия выстроилась в «цепь единства»
Масштабная акция протеста: вся Грузия выстроилась в «цепь единства» фото и видео; обновлено 21:23
28 декабря 2024, 21:23 5220
Баку призвал к всестороннему расследованию причин крушения лайнера AZAL
Баку призвал к всестороннему расследованию причин крушения лайнера AZAL обновлено 20:48
28 декабря 2024, 20:48 3333
Путин позвонил и Токаеву
Путин позвонил и Токаеву
28 декабря 2024, 19:44 4075
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться