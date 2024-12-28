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Купил лотерейный билет на заправке и сорвал джекпот

28 декабря 2024, 23:23 1555

В Калифорнии был продан выигрышный билет на джекпот общенациональной американской лотереи Mega Millions в размере 1,22 миллиарда долларов.

Агентство AFP отмечает, что это пятый по величине выигрыш в истории лотереи Mega Millions. Предыдущий самый крупный джекпот составил 2,04 миллиарда долларов, выигрышный билет также был продан в Калифорнии.

После уплаты налогов победитель либо получит 769,9 млн долларов в течение 30 лет, либо 346,4 млн долларов единовременной выплатой. В штате Калифорния нельзя получить лотерейный выигрыш анонимно, закон требует огласить имя победителя и его родной город.

Выигрышный билет был куплен на автозаправке Sunshine Food на Ронда-роуд в Коттонвуде, небольшом городке, который расположен в северной части штата. Во пятничном розыгрыше участвовало 137,7 млн билетов (в предыдущем было 101,3 млн билетов), в числе крупных победителей еще пять человек, выигравших по 1 млн долларов.

Билет лотереи Mega Millions стоит 2 доллара, вероятность сорвать главный приз составляет 1: 302 575 350 (один из 302,5 млн). Розыгрыши проходят по вторникам и пятницам.

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