Ливан передал новым властям Сирии бежавших офицеров Асада

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ливанские спецслужбы.

Ливанская армия передала Дамаску около 70 сирийских военных, в том числе офицеров, которые бежали из страны после свержения экс-президента Сирии Башара Асада.

Возвращенных задержали сразу после пересечения границы в Сирии. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, задержанных перевезли на сирийскую территорию на трех автобусах в сопровождении представителей разведки ливанской армии и сотрудников спецслужбы.

В конце октября сирийские повстанцы начали наступление в Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск. Асад бежал из страны. Вместе с семьей он прилетел в Москву и получил в России убежище. Накануне в аэропорту Рафика Харири в столице Ливана Бейруте задержали родственниц Асада — жену и дочь его двоюродного брата Дурейда, которые пытались покинуть страну по фальшивым сирийским паспортам. Семья собиралась улететь в Каир.

После падения режима Асада многие высокопоставленные сирийские чиновники и люди, близкие к экс-президенту, бежали в Ливан.