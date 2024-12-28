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Русские поменяли тактику обстрелов Украины

анализ британской разведки
00:23 303

Россия изменила тактику ракетных атак по Украине и перешла к менее частым, но более массированным ударам.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на анализ британской разведки.

Британцы проанализировали ракетный удар, который россияне осуществили в ночь с 12 на 13 декабря. Как и в случае с обстрелами, произошедшими в ноябре и ранее, россияне задействовали стратегическую и тактическую авиацию для запуска крылатых и баллистических ракет. Одновременно с моря были запущены ракеты «Калибр», с земли - многочисленные дроны-камикадзе. Всего было использовано около 90 ракет в сочетании с по меньшей мере 180 БПЛА.

Британская разведка акцентирует, что с августа Россия не вела ракетных обстрелов, а накапливала ракеты, чтобы потом осуществить несколько мощных волн обстрелов. Это заметно отличается от тактики, которой россияне придерживались в начале года: более частые, но меньшие по масштабу атаки.

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