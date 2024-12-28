Экс-главком ВСУ: Россия захватила не просто территорию Украины

Замораживание войны на текущей линии соприкосновения будет означать победу России, ведь так Москва окончательно оставит себе большие залежи полезных ископаемых, которые есть на захваченных территориях.

Он подчеркнул, что россияне захватили не только территорию с людьми, которые решили остаться, но и ресурсную базу, необходимую для дальнейшего развития Украины.

«Донецкая, Луганская, части Запорожской области и Херсонская - это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов... Были там разные оценки. Там больше 20, 25 триллионов. Из них половина - это вот эти оккупированные на сегодня области», - сказал Муженко.

По его мнению, если с замораживанием войны эти ресурсы достанутся россиянам, это будет означать победу России. При таком сценарии Россия «полностью окупит свои затраты на эту операцию, причем в разы», считает экс-главком.

«Разработка полезных ископаемых на 1 триллион долларов дает возможность роста ВВП в течение 20-30 лет на 8-9 триллионов. На сколько лет мы лишаем Украину ее развития?! За это нужно бороться? За лучшую жизнь по большому счету», - говорит Муженко.