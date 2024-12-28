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Экс-главком ВСУ: Россия захватила не просто территорию Украины

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Замораживание войны на текущей линии соприкосновения будет означать победу России, ведь так Москва окончательно оставит себе большие залежи полезных ископаемых, которые есть на захваченных территориях.

Такое мнение в интервью «Радио Свобода» высказал экс-главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко.

Он подчеркнул, что россияне захватили не только территорию с людьми, которые решили остаться, но и ресурсную базу, необходимую для дальнейшего развития Украины.

«Донецкая, Луганская, части Запорожской области и Херсонская - это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов... Были там разные оценки. Там больше 20, 25 триллионов. Из них половина - это вот эти оккупированные на сегодня области», - сказал Муженко.

По его мнению, если с замораживанием войны эти ресурсы достанутся россиянам, это будет означать победу России. При таком сценарии Россия «полностью окупит свои затраты на эту операцию, причем в разы», считает экс-главком.

«Разработка полезных ископаемых на 1 триллион долларов дает возможность роста ВВП в течение 20-30 лет на 8-9 триллионов. На сколько лет мы лишаем Украину ее развития?! За это нужно бороться? За лучшую жизнь по большому счету», - говорит Муженко.

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