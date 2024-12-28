Китай показал новый беспилотник

В сети распространились видео испытаний китайского беспилотника нового поколения WZ-9, известного под кодовым названием Divine Eagle («Божественный орел»).

По данным экспертов, WZ-9 оснащен радиолокационной системой, способной обнаруживать малозаметные цели, включая американские истребители пятого поколения F-22 и F-35, а также стратегические бомбардировщики B-2.

Беспилотник, созданный китайской корпорацией CETC (China Electronics Technology Group Corporation), был впервые представлен на испытаниях в рамках секретной программы. Его основная задача — слежение за воздушным пространством и нейтрализация малозаметных целей, которые традиционно считаются сложными для обнаружения и поражения.

Эксперты отмечают, что разработка WZ-9 может существенно изменить баланс сил в воздушной сфере. Традиционно малозаметные самолеты, такие как F-22 и F-35, обеспечивали преимущество США в военных конфликтах, позволяя наносить точечные удары без риска быть обнаруженными. Однако появление технологий, подобных WZ-9, ставит под вопрос эффективность этой стратегии.