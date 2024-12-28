Захарова: «...Это право Баку»
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Планируемые ограничения со стороны Азербайджана на пребывание россиян в стране являются правом Баку.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Ведомостями».
«[Вводить такие изменения – это] право Баку», — прокомментировала Захарова.
Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что правительство страны в ближайшие дни изменит правила пребывания для граждан России на территории республики.
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