В США инициируют непризнание правительства Грузии

В Конгрессе США в ближайшие дни будет инициирован законодательный акт о непризнании правительства Грузии.

Об этом сказал председатель Хельсинской комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

По его словам, законопроект предложит признавать действующего президента Саломе Зурабишвили «единственным законным лидером Грузии до тех пор, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы».

Полномочия Саломе Зурабишвили истекут 29 декабря, после инаугурации Михаила Кавелашвили. Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку.