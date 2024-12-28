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В США инициируют непризнание правительства Грузии

02:27 594

В Конгрессе США в ближайшие дни будет инициирован законодательный акт о непризнании правительства Грузии.

Об этом сказал председатель Хельсинской комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

По его словам, законопроект предложит признавать действующего президента Саломе Зурабишвили «единственным законным лидером Грузии до тех пор, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы».

Полномочия Саломе Зурабишвили истекут 29 декабря, после инаугурации Михаила Кавелашвили. Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку.

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