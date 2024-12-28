Байден сожалеет...

Президент США Джо Байден и некоторые из его помощников по-прежнему считают, что ему не следовало выходить из предвыборной гонки, несмотря на неудачные дебаты с Дональдом Трампом и результаты опросов, которые побудили демократов оказать на него давление, чтобы он отказался от участия в выборах, пишет The Washington Post.

По мнению Байдена, он мог бы победить Трампа. По словам помощников, президент старался не возлагать вину за поражение на выборах на Камалу Харрис и ее кампанию.

В частных беседах действующий президент также говорил, что ему следовало бы выбрать на должность генерального прокурора кого-то другого, а не Меррика Гарланда. Он жаловался на медлительность Минюста под руководством Гарланда в преследовании Дональда Трампа и его агрессивность в преследовании сына Байдена Хантера, рассказали собеседники газеты.

Если бы Минюст не тянул с тем, чтобы привлечь к ответственности Трампа за попытку отменить выборы и ненадлежащее обращение с секретными документами, тот мог бы столкнуться с политически разрушительным судебным разбирательством перед выборами, считают демократы.