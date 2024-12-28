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Нетаньяху прооперируют

02:51 566

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удалят простату из-за инфекции, сообщает Ynet со ссылкой на его канцелярию.

25 декабря у 75-летнего Нетаньяху во время обследования в больнице «Хадасса» диагностировали инфекцию мочевыводящих путей, которая возникла в результате доброкачественной гиперплазии предстательной железы. С тех пор он лечился антибиотиками. В воскресенье, 29 декабря, ему предстоит хирургическое вмешательство.

В канцелярии уточнили, что перед операцией премьер Израиля проведет заседание кабинета министров. Потом обязанности Нетаньяху будет временно исполнять министр обороны Израиля Исраэль Кац или министр юстиции Ярив Левин.

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