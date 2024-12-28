Алиев держит планку социального государства
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О продолжении мероприятий по улучшению социального благосостояния населения" согласно которому с 1 января 2025 года размер минимальной месячной заработной платы установлен в размере 400 манатов.
В целом, если брать соотношение социальных расходов к ВВП, то азербайджанский показатель в районе 15% последние годы опережает многие государства ОЭСР.
Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, и рост военных расходов, азербайджанскому правительству удается расширять базу выплат и поддерживать стратегию социально-ориентированного государства.
Помимо нового уровня минимальной зарплаты, устанавливается новый размер пенсии. Согласно распоряжению президента, кабинету министров поручено в течение месяца представить президенту предложения по повышению минимального размера трудовой пенсии до 320 манатов с 1 февраля 2025 года, в течение трех месяцев - предложения по увеличению размеров социальных пособий и пенсий.
Также, в течении первого квартала 2025 года будут индексированы размеры ежемесячных должностных окладов работников, финансируемых из государственного бюджета: учителя, врачи, работники различных служб, другие категории "бюджетников".
Напомним, что социальные расходы государственного бюджета Азербайджана на 2025 год прогнозируются в размере 16 млрд 909.7 млн манатов (для сравнения, в 2024 году - 15,5 млрд, или на 8,8% больше).
Таким образом, в краткосрочной перспективе бюджетные расходы на обеспечение социальных обязательств государств составят 6,6 миллиарда долларов. Тот факт, что вес социально ориентированных расходов в бюджете составляет 41%, еще раз свидетельствует о том, что социальное обеспечение является приоритетным направлением государственной политики.
Конечно, нужно учитывать, что любые повышения зарплат могут активно влиять на инфляцию, разгоняя потребительские цены.
Но правительство стремится поставить надёжный барьер инфляционному росту.
В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" целью денежно-кредитной политики в 2025 году будет сохранение годовой инфляции на уровне 4±2%.
Согласно последним (октябрь 2024 года) прогнозам ЦБА, годовая инфляция в 2025 году ожидается на уровне около 5,8%, что соответствует целевому показателю - до 6% в год. Центральный Банк будет регулярно обновлять прогнозы инфляции в 2025 году на основе комплексного анализа факторов.
Устойчивая социальная политика во многом производная от макроэкономической стабильности.
Согласно прогнозам правительственных аналитиков, вписанным в базовый сценарий бюджета, средняя стоимость нефть в 2025 году составит - $79,2 за баррель, стоимость газ - $340 за тыс. м³), профицит счета текущих операций в 2025 году составит $5,5 млрд или 7,2% уровня ВВП.
Также прогнозируется дальнейший рост реального сектора экономики Азербайджана. Согласно октябрьским прогнозам ЦБА, реальные темпы роста экономики в 2025 году ожидаются на уровне 3,3%. Что касается ненефтяного сектора, где сконцентрированы основные предприятия сферы торговли, услуг и транспорта, рост там составит - 5,1%.
Ожидания правительства, международных финансово-кредитных организаций и ведущих рейтинговых агентств относительно перспектив экономического роста в Азербайджане оптимистичны. В подтверждение этому и текущие активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) - они превысили $60 млрд и составляют около 80% экономики страны.
Ретроспективно, напомним, что реализованный набор мер и четыре пакета реформ социальной сферы в 2018-2024 годах, охватил более 4 млн граждан. В этот период минимальная пенсия увеличилась в 2,5 раза, выплаты пособий и пенсий в 5 раз, среднемесячная сумма адресной помощи в 2,7 раза, МРОТ в 2,7 раза, среднемесячная заработная плата в 2 раза...
Новый пакет социальных выплат, сформированный президентским распоряжением, будет охватывать в общей сложности 3 миллиона человек. На индексацию пенсий и повышение зарплат ежегодно будет выделяться дополнительно 1,4 миллиарда манатов.
Социальные показатели этого года дают достаточные основания говорить о том, что в стране достигнуты важные результаты стабилизации экономической ситуации, создано достаточно условий для повышения уровня благосостояния простых азербайджанцев.