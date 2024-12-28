Алиев держит планку социального государства

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, и рост военных расходов, азербайджанскому правительству удается расширять базу выплат и поддерживать стратегию социально-ориентированного государства.

В целом, если брать соотношение социальных расходов к ВВП, то азербайджанский показатель в районе 15% последние годы опережает многие государства ОЭСР.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О продолжении мероприятий по улучшению социального благосостояния населения" согласно которому с 1 января 2025 года размер минимальной месячной заработной платы установлен в размере 400 манатов.

Помимо нового уровня минимальной зарплаты, устанавливается новый размер пенсии. Согласно распоряжению президента, кабинету министров поручено в течение месяца представить президенту предложения по повышению минимального размера трудовой пенсии до 320 манатов с 1 февраля 2025 года, в течение трех месяцев - предложения по увеличению размеров социальных пособий и пенсий.

Также, в течении первого квартала 2025 года будут индексированы размеры ежемесячных должностных окладов работников, финансируемых из государственного бюджета: учителя, врачи, работники различных служб, другие категории "бюджетников".

Напомним, что социальные расходы государственного бюджета Азербайджана на 2025 год прогнозируются в размере 16 млрд 909.7 млн манатов (для сравнения, в 2024 году - 15,5 млрд, или на 8,8% больше).

Таким образом, в краткосрочной перспективе бюджетные расходы на обеспечение социальных обязательств государств составят 6,6 миллиарда долларов. Тот факт, что вес социально ориентированных расходов в бюджете составляет 41%, еще раз свидетельствует о том, что социальное обеспечение является приоритетным направлением государственной политики.

Конечно, нужно учитывать, что любые повышения зарплат могут активно влиять на инфляцию, разгоняя потребительские цены.

Но правительство стремится поставить надёжный барьер инфляционному росту.