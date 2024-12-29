В Южной Корее нашли тела всех погибших при авиакатастрофе

При крушении самолета авиакомпании Jeju Air в международном аэропорту Муан в Южной Корее погибли 179 человек из 181-го, находившегося на борту, сообщает Younhap.

Лайнер Boeing 737-800 7C2216 выполнял рейс Бангкок — Муан. Он попытался приземлиться в аэропорту назначения, но у судна не сработала система выпуска шасси. Затем он врезался в бетонное заграждение и взорвался. Самолет почти полностью сгорел, пожар уже потушили. Выжили два человека из числа членов экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи, двое — Таиланда.

Одной из версий, по которой возникли неполадки у самолета, является столкновение с птицами.

Агентство отмечает, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны на ее территории по числу жертв: ранее наибольшее число погибших составляло 66 при крушении самолета Asiana Airlines в 1993 году. Лайнер врезался в склон горы на юго-западе страны. Среди корейских самолетов, терпевших крушение где-либо, самой смертоносной является катастрофа с лайнером Korean Airlines, который был сбит в районе острова Сахалин в 1983 году. Тогда погибли 269 человек.