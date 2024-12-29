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В Южной Корее нашли тела всех погибших при авиакатастрофе

обновлено 16:53
16:53 10595

При крушении самолета авиакомпании Jeju Air в международном аэропорту Муан в Южной Корее погибли 179 человек из 181-го, находившегося на борту, сообщает Younhap.

Лайнер Boeing 737-800 7C2216 выполнял рейс Бангкок — Муан. Он попытался приземлиться в аэропорту назначения, но у судна не сработала система выпуска шасси. Затем он врезался в бетонное заграждение и взорвался. Самолет почти полностью сгорел, пожар уже потушили. Выжили два человека из числа членов экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи, двое — Таиланда.

Одной из версий, по которой возникли неполадки у самолета, является столкновение с птицами.

Агентство отмечает, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны на ее территории по числу жертв: ранее наибольшее число погибших составляло 66 при крушении самолета Asiana Airlines в 1993 году. Лайнер врезался в склон горы на юго-западе страны. Среди корейских самолетов, терпевших крушение где-либо, самой смертоносной является катастрофа с лайнером Korean Airlines, который был сбит в районе острова Сахалин в 1983 году. Тогда погибли 269 человек.

* * * 09:46

Не менее 179 человек погибли в результате неудачной посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в провинции Муан в Южной Корее, сообщает агентство Reuters.

Пишут, что из двигателей самолета еще во время посадки «валил дым», после чего огонь охватил судно. Другие материалы указывают на то, что возгорание в первую очередь распространилось на хвостовую часть самолета.

*** 09:39

В аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы (ВПП) и врезался в ограждение.

Авиалайнер упал в 9:07 утра по местному времени (04:07 по бакинскому). Речь идет о рейсе 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан. Всего на борту находился 181 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

Пока пожарным удалось спасти двух человек: пассажира и члена экипажа, сообщила Национальная пожарная служба Кореи. Всего на борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа.

Предварительно, все пассажиры разбившегося в Южной Корее самолета погибли, кроме двух спасенных, сообщает агентство Yonhap.

Уточняется, что среди пассажиров были 173 гражданина Южной Кореи и два выходца из Таиланда.

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