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Еще один инцидент с самолетом

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Рейс авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в аэропорту города Галифакса. На кадрах, снятых из салона, видно, что самолет заскользил по взлетно-посадочной полосе и загорелся.

Предварительная причина — проблема с шасси. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, всех успели вовремя эвакуировать.

Ранее крупная авиакатастрофа произошла сегодня ночью в Южной Корее, погибло 179 человек.

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Тела пилотов и проводницы разбившегося самолета AZAL доставлены в Баку
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