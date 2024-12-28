Еще один инцидент с самолетом

Рейс авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в аэропорту города Галифакса. На кадрах, снятых из салона, видно, что самолет заскользил по взлетно-посадочной полосе и загорелся.



Предварительная причина — проблема с шасси. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, всех успели вовремя эвакуировать.



Ранее крупная авиакатастрофа произошла сегодня ночью в Южной Корее, погибло 179 человек.