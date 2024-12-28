Еще один инцидент с самолетом
10:04 3336
Рейс авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в аэропорту города Галифакса. На кадрах, снятых из салона, видно, что самолет заскользил по взлетно-посадочной полосе и загорелся.
Предварительная причина — проблема с шасси. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, всех успели вовремя эвакуировать.
Ранее крупная авиакатастрофа произошла сегодня ночью в Южной Корее, погибло 179 человек.
December 29, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!