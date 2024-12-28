Зурабишвили уходит, приходит Кавелашвили

*** 10:34

Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится сегодня в здании парламента страны. Церемония начнется в 11:00 по грузинскому времени (совпадает с бакинским) и продлится около 40 минут.

Уже сейчас у дворца Орбелиани начинают собираться люди, поддерживающие оппозицию. Протестующие не признают результаты недавних выборов и считают нового президента нелегитимным.

Президент Грузии провела последнюю ночь на посту президента в своей резиденции во дворце Орбелиани. Буквально через минуты она планирует объявить о своих дальнейших действиях.