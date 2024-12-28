Зурабишвили уходит, приходит Кавелашвили
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии. Саломе Зурабишвили покинула президентскую резиденцию.
December 29, 2024
*** 11:24
Саломе Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец.
*** 10:34
Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится сегодня в здании парламента страны. Церемония начнется в 11:00 по грузинскому времени (совпадает с бакинским) и продлится около 40 минут.
Уже сейчас у дворца Орбелиани начинают собираться люди, поддерживающие оппозицию. Протестующие не признают результаты недавних выборов и считают нового президента нелегитимным.
Президент Грузии провела последнюю ночь на посту президента в своей резиденции во дворце Орбелиани. Буквально через минуты она планирует объявить о своих дальнейших действиях.
December 29, 2024
December 29, 2024