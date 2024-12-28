Новая война. Афганистан против Пакистана. Что происходит?

Афганские талибы нанесли удары по «нескольким точкам» в соседнем Пакистане, сообщило Министерство обороны Афганистана в субботу, через несколько дней после того, как пакистанские самолеты нанесли воздушные бомбардировки в Афганистане. Уходящий год принес нам немало сюрпризов, развернув несколько фантастических сценариев. В том же духе он и заканчивается: правящий в Афганистане «Талибан» объявил о развертывании своих войск для того… чтобы воевать с Пакистаном. Уже есть жертвы с обеих сторон.

«Линия Дюранда» - тонкая линия, проведенная британскими колониальными властями в XIX веке как условная граница между Афганистаном и той частью Британской Индии, которая впоследствии стала Пакистаном. И хотя с того времени прошло более века – она до сих пор кровоточит. Ее не признает ни один афганец, особенно если он пуштун. И уж тем более – если он политик, потому как признать ее означает политическое самоубийство в глазах афганского общества. Но и Пакистан в этом вопросе не намерен уступать, заявляя, что это и есть нерушимая государственная граница. А между тем пуштунские племена как игнорировали ее столетия назад, так и продолжают, как свободно переходили ее в обе стороны целыми племенами, так и переходят. Для них эти фантазии, принятые в больших городах, – сущие пустяки, не заслуживающие внимания, пусть себе тешатся, не менять же из-за них многовековой племенной уклад, право-то слово. Афганский «Талибан» позиционирует себя как национально-освободительное движение, отстаивающее интересы всех афганцев. И потому не намерен уступать ни пяди территории, которую считает своей. И ни на какие переговоры по этому поводу не пойдет, чтобы не потерять нанг и намус, личные честь и репутацию пуштуна, которые он должен оберегать превыше всего, потому что это главное его достояние.

Пакистанские военные, нанеся удар по той части афганской приграничной провинции Пактика, которую они считают «спорной территорией», заявили, что нанесли удар по предполагаемым укрытиям «Техрик-и-Талибан Пакистан» — пакистанских талибов. Но в Кабуле и Кандагаре считают иначе: удар был нанесен по афганской территории, по пуштунским соплеменникам. А значит, ответ должен быть быстрым и максимально жестким, и плевать им на последствия, пусть хоть война начнется. Пакистан в военном отношении превосходит Афганистан, даже не смотря на то, сколько военной техники и вооружения там осталось после спешной эвакуации американцев. Не говоря уже о том, что обладает ядерным оружием. Но вряд ли это может остановить афганцев, ведь затронута их честь. Конечно, до большой войны дело постараются не довести, все же с обеих сторон достаточно трезвомыслящих людей. Хотя и горячих голов там хватает, но все - и талибы, и Исламабад - всячески попытаются не довести дело до крайнего сценария, который вполне может стать кошмаром для региона.