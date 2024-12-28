Лавров о российских базах в Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Дамаск не обращался к Москве с просьбой о пересмотре двусторонних соглашений о российских военных базах в республике. Он подчеркнул, что Сирия как суверенное государство вправе заключать и расторгать договоры с иностранными партнерами, однако России таких запросов не поступало.

«Сирия — суверенная страна, которая имеет право заключать и расторгать договоры с иностранными партнерами... Вместе с тем нам неизвестно о проведении ее новыми властями работы по инвентаризации таких актов и их пересмотру. Каких-либо обращений на сей счет российской стороне не поступало», — сказал Лавров.

Он напомнил, что в Сирии до 1 марта 2025 года действует «переходный период», а действующее правительство имеет статус временного, что накладывает ограничения на его политику в конституционных и институциональных вопросах.