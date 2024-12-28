Америка бьет санкциями по Грузии. Трамп не поможет
Итак, Бидзина Иванишвили, создатель и духовный лидер партии «Грузинская мечта», попал под американские санкции.
Все, конечно же, понимали, что дело к тому идет - бескомпромиссность Иванишвили вкупе с его принципиальным нежеланием даже для вида вступить в диалог с политическими оппонентами ничем иным закончиться просто не могли. Все попытки убедить неформального правителя Грузии, что политическая оппозиция в цивилизованном мире – явление нормальное, и что совсем не обязательно считать всех ее представителей геями, сатанистами и шпионами, наталкивались на железобетонную стену тотального неприятия отца-основателя «Грузинской мечты».
Мало того, но после каждой такой попытки, включая личный звонок президента Франции Эммануэля Макрона, антизападная риторика Иванишвили становилась все более жесткой, а выражения в адрес коллективного Запада - все менее нормативными.
С другой стороны, этот самый коллективный Запад был так нерешителен, так долго тянул время и ограничивался мелкими, а подчас просто смехотворными санкциями, что в конце концов многие поверили, что никаких серьезных санкций не будет. Поверил в это, судя по всему, и сам Бидзина Иванишвили. Будучи естественным продуктом русского политического олигархата, он и мыслил по-российски. Мол, слабаки эти европейцы и американцы, у них кишка тонка меня санкционировать! Будут, как всегда, уговаривать и тянуть резину, а тем временем придет Трамп, и уж мы с ним точно договоримся.
Любопытно, что вера политических мечтателей в то, что Трамп примет их такими, какие они есть, основана на том, что Дональд Трамп в их представлении – типичный «наш человек». То есть, потенциально такой же олигарх и самодержец, который прекрасно все поймет.
О том, что подобные настроения действительно имели место, свидетельствуют утечки из среды близких к власти бизнесменов о встрече с Иванишвили, состоявшейся еще летом. Тогда предприниматели, обеспокоенные появлением разговоров о санкциях, спросили Бидзину: «Кормилец, отец родной, а что будет, если нас обложат санкциями?» На что и тогда, и позднее был один ответ – «Никаких санкций не будет! Надо лишь дотянуть до 20 января, и потом все будет тип-топ!..»
Словом, все прекрасно понимали, что рано или поздно санкции последуют. Вот только никто не ожидал, что это произойдет за двадцать пять дней до инаугурации Дональда Трампа.
И вот сегодня, когда речь идет об уже свершившимся факте, нам остается лишь проанализировать влияние санкций на дальнейшее развитие событий, в которых могут быть как хорошие, так и плохие новости.
Хорошие заключаются в том, что, судя по всему, американцы не стали добивать Иванишвили по полной программе и оставили ему пространство для маневра и компромисса. По своему содержанию санкции против неформального лидера Грузии носят сравнительно мягкий характер. В частности, они не распространяются на членов семьи Иванишвили, на которых может быть оформлена значительная часть его активов. Но самое главное в том, что Бидзина не попал в список Магнитского, фигуранты которого, а также их родственники, практически полностью вычеркиваются из цивилизованной жизни. Не говоря уже о том, что список Магнитского – это бессрочный «волчий» билет в одну сторону, пожизненное членство в клубе прокаженных.
Судя по всему, в Вашингтоне все еще надеются, что Иванишвили изменит свой подход, и только этим объясняется его непопадание в цивилизованную «камеру смертников». Что, наверняка, было воспринято вздохом облегчения многочисленной родни Бидзины, постоянно живущей в таких странах, как США, Франция, Бразилия…
Как обычно, антизападная риторика, в соответствии с которой любой грузин, попавший на территорию США и ЕС, непременно становится геем – это для лохов. Ну, а свои прекрасно понимают, что такое хорошо и что такое плохо.
Впрочем, на этом хорошие новости для Бидзины Иванишвили заканчиваются, и начинаются плохие. Ибо даже неполные санкции против него означают снятие на Западе психологических барьеров, которые на протяжении многих лет существовали в отношении Грузии.
Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, многомесячные терзания Запада относительно того, вводить или не вводить санкции против членов правящей в Грузии партии, не были связаны ни с большой геополитикой, ни с разделом регионального влияния, ни с усилением России... Просто, и я в этом уверен на 90 процентов, и Евросоюз, и США очень долго не могли поверить в то, что той старой, доброй, немного хаотичной, но однозначно свободной, демократической и прозападной Грузии больше нет. А есть авторитарный режим, постепенно подмявший под себя все институты.
Без малого тридцать лет Запад видел в Грузии союзника – сложного, вспыльчивого, со своими «закидонами», но все-таки союзника. Более того, все одиннадцать лет правления «Грузинской мечты» никто на Западе не сомневался в том, что Бидзина хоть и чудит время от времени, но в целом находится на правильной стороне истории.
Нынешний же пророссийский авторитаризм проявил себя в полной красе совсем недавно – в апреле 2024 года, когда был инициирован закон об иноагентах. То есть, грузинскому авторитаризму от роду пока только около 10 месяцев, и Западу понадобилось какое-то время, чтобы четко осознать новую реальность.
Санкции против Бидзины – это сигнал, что Запад все понял, осознал и теперь будет действовать. Вероятно, так же медленно, но, тем не менее, четко и однозначно. Теперь, когда основная «красная линия» пересечена, под удар может попасть кто угодно, и нет никаких сомнений в том, что это только начало.
Впрочем, лично для Бидзины Иванишвили плохие новости на этом не заканчиваются. В наши глобалистские времена главное в бизнесе – это репутация. На примере России мы отчетливо видим, как из-за репутации России, подмоченной вторжением в Украину, многие российские бизнесмены оказались в положении персон non grata. Но это 145-миллионная Россия с ее нефтью, газом и триллионными оборотами в торговле. Ради таких прибылей многие как на Востоке, так и на Западе готовы рискнуть. Что, собственно, и позволяет этой стране по-прежнему обходить санкции.
А вот кто будет рисковать ради пары миллиардов Иванишвили?
Словом, репутационные издержки ударят по нему едва ли меньше, чем собственно санкции. В мире финансов находиться под «колпаком» США и ЕС – это прямой путь в изгои.
Что будет дальше?
Скорее всего, Иванишвили продолжит упираться, возможно, ужесточит репрессивные меры, чем только усугубит свое и без того незавидное положение – ни к чему хорошему спираль санкций и насилия не приведет.
Да, санкции нанесли олигарху тяжелое ранение, но он все еще жив и способен бороться. И борьба эта может продлиться еще многие месяцы. Но в итоге ЕС и США начнут бить по секторам экономики, в наибольшей степени контролируемым «Грузинской мечтой», что станет началом ее конца. Грузии за это придется заплатить дорогой ценой, но не следует питать иллюзий, что все завершится только на уровне персональных санкций.
Минувшая суббота выдалась тяжелой для «мечтателей» – после сообщения о санкциях появилась информация о том, что Саломе Зурабишвили приглашена на инаугурацию Дональда Трампа, и этот факт означает полный крах основной идеи Иванишвили под названием «Трамп нам поможет».
Таким образом, 20 января в Вашингтоне Саломе Зурабишвили, не имеющая никакого официального статуса, тем не менее, будет представлять Грузию на инаугурации 47-го президента США.
Именно поэтому ваш покорный слуга ни словом не обмолвился об инаугурации президента «Грузинской мечты» Михаила Кавелашвили. Ибо не имеет ровным счетом никакого значения, будет ли Саломе Зурабишвили сидеть у себя дома или находиться в офисе президента. Легитимность идет не от здания, представляющего собой кирпичи, краску и древесину.
Легитимность – это доверие.