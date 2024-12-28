Америка бьет санкциями по Грузии. Трамп не поможет

Итак, Бидзина Иванишвили, создатель и духовный лидер партии «Грузинская мечта», попал под американские санкции. Все, конечно же, понимали, что дело к тому идет - бескомпромиссность Иванишвили вкупе с его принципиальным нежеланием даже для вида вступить в диалог с политическими оппонентами ничем иным закончиться просто не могли. Все попытки убедить неформального правителя Грузии, что политическая оппозиция в цивилизованном мире – явление нормальное, и что совсем не обязательно считать всех ее представителей геями, сатанистами и шпионами, наталкивались на железобетонную стену тотального неприятия отца-основателя «Грузинской мечты». Мало того, но после каждой такой попытки, включая личный звонок президента Франции Эммануэля Макрона, антизападная риторика Иванишвили становилась все более жесткой, а выражения в адрес коллективного Запада - все менее нормативными.

С другой стороны, этот самый коллективный Запад был так нерешителен, так долго тянул время и ограничивался мелкими, а подчас просто смехотворными санкциями, что в конце концов многие поверили, что никаких серьезных санкций не будет. Поверил в это, судя по всему, и сам Бидзина Иванишвили. Будучи естественным продуктом русского политического олигархата, он и мыслил по-российски. Мол, слабаки эти европейцы и американцы, у них кишка тонка меня санкционировать! Будут, как всегда, уговаривать и тянуть резину, а тем временем придет Трамп, и уж мы с ним точно договоримся. Любопытно, что вера политических мечтателей в то, что Трамп примет их такими, какие они есть, основана на том, что Дональд Трамп в их представлении – типичный «наш человек». То есть, потенциально такой же олигарх и самодержец, который прекрасно все поймет. О том, что подобные настроения действительно имели место, свидетельствуют утечки из среды близких к власти бизнесменов о встрече с Иванишвили, состоявшейся еще летом. Тогда предприниматели, обеспокоенные появлением разговоров о санкциях, спросили Бидзину: «Кормилец, отец родной, а что будет, если нас обложат санкциями?» На что и тогда, и позднее был один ответ – «Никаких санкций не будет! Надо лишь дотянуть до 20 января, и потом все будет тип-топ!..» Словом, все прекрасно понимали, что рано или поздно санкции последуют. Вот только никто не ожидал, что это произойдет за двадцать пять дней до инаугурации Дональда Трампа. И вот сегодня, когда речь идет об уже свершившимся факте, нам остается лишь проанализировать влияние санкций на дальнейшее развитие событий, в которых могут быть как хорошие, так и плохие новости.

Хорошие заключаются в том, что, судя по всему, американцы не стали добивать Иванишвили по полной программе и оставили ему пространство для маневра и компромисса. По своему содержанию санкции против неформального лидера Грузии носят сравнительно мягкий характер. В частности, они не распространяются на членов семьи Иванишвили, на которых может быть оформлена значительная часть его активов. Но самое главное в том, что Бидзина не попал в список Магнитского, фигуранты которого, а также их родственники, практически полностью вычеркиваются из цивилизованной жизни. Не говоря уже о том, что список Магнитского – это бессрочный «волчий» билет в одну сторону, пожизненное членство в клубе прокаженных. Судя по всему, в Вашингтоне все еще надеются, что Иванишвили изменит свой подход, и только этим объясняется его непопадание в цивилизованную «камеру смертников». Что, наверняка, было воспринято вздохом облегчения многочисленной родни Бидзины, постоянно живущей в таких странах, как США, Франция, Бразилия… Как обычно, антизападная риторика, в соответствии с которой любой грузин, попавший на территорию США и ЕС, непременно становится геем – это для лохов. Ну, а свои прекрасно понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Впрочем, на этом хорошие новости для Бидзины Иванишвили заканчиваются, и начинаются плохие. Ибо даже неполные санкции против него означают снятие на Западе психологических барьеров, которые на протяжении многих лет существовали в отношении Грузии. Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, многомесячные терзания Запада относительно того, вводить или не вводить санкции против членов правящей в Грузии партии, не были связаны ни с большой геополитикой, ни с разделом регионального влияния, ни с усилением России... Просто, и я в этом уверен на 90 процентов, и Евросоюз, и США очень долго не могли поверить в то, что той старой, доброй, немного хаотичной, но однозначно свободной, демократической и прозападной Грузии больше нет. А есть авторитарный режим, постепенно подмявший под себя все институты.

Без малого тридцать лет Запад видел в Грузии союзника – сложного, вспыльчивого, со своими «закидонами», но все-таки союзника. Более того, все одиннадцать лет правления «Грузинской мечты» никто на Западе не сомневался в том, что Бидзина хоть и чудит время от времени, но в целом находится на правильной стороне истории. Нынешний же пророссийский авторитаризм проявил себя в полной красе совсем недавно – в апреле 2024 года, когда был инициирован закон об иноагентах. То есть, грузинскому авторитаризму от роду пока только около 10 месяцев, и Западу понадобилось какое-то время, чтобы четко осознать новую реальность. Санкции против Бидзины – это сигнал, что Запад все понял, осознал и теперь будет действовать. Вероятно, так же медленно, но, тем не менее, четко и однозначно. Теперь, когда основная «красная линия» пересечена, под удар может попасть кто угодно, и нет никаких сомнений в том, что это только начало. Впрочем, лично для Бидзины Иванишвили плохие новости на этом не заканчиваются. В наши глобалистские времена главное в бизнесе – это репутация. На примере России мы отчетливо видим, как из-за репутации России, подмоченной вторжением в Украину, многие российские бизнесмены оказались в положении персон non grata. Но это 145-миллионная Россия с ее нефтью, газом и триллионными оборотами в торговле. Ради таких прибылей многие как на Востоке, так и на Западе готовы рискнуть. Что, собственно, и позволяет этой стране по-прежнему обходить санкции.