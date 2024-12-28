AZAL отменил рейс из России в Баку

«Азербайджанские авиалинии» отменили рейс из Казани в Баку, который был запланирован на вчерашний вечер, пишут российские СМИ. Отмечается, что рейс сначала перенесли на двое суток, а затем отменили.

По информации издания, это связано с возможными рисками и результатами предварительного расследования.

Отметим, что Казань не включена в список городов, куда приостановили полеты из Баку.