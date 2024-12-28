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Арестован экс-начальник Главного управления молодежи и спорта Баку

11:54 648

Экс-начальник Главного управления молодежи и спорта города Баку Рафик Аббасов и заведующий финансово-экономическим сектором данного управления Эльданиз Гуламов привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщает haqqin.az, их обвиняют в присвоении государственных средств в размере около 1 миллиона манатов.

Следствие по уголовному делу проводило Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Аббасову и Гуламову предъявлены обвинения по статье 179.4 Уголовного кодекса (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) УК АР.

В отношении упомянутых лиц избрана альтернативная мера пресечения до суда.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили haqqin.az данную информацию.

По полученной информации, расследование уголовного дела завершено. Дело направлено в суд на рассмотрение.

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