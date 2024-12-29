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Самолеты не могут приземлиться в Ереване

12:12 2624

Несколько рейсов в Ереван из-за тумана и низкой видимости ушли на посадки в другие аэропорты, сообщили в пресс-службе аэропорта Звартноц.

Рейс из Тюмени (Utair) сел в Минводах, самолет из Нижнего Новгорода (Red Wings) совершил посадку в Тбилиси, а борт Armenian Airlines после нескольких кругов совершил посадку в Гюмри.

В небе над Ереваном в ожидании улучшения погоды кружат лайнеры из Шарм-эль-Шейха (Air Cairo), из Ларнаки (Wizz Air), Абу-Даби (Wizz Air), Дубая (Flydubai) и Шарджи (Air Arabia).

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