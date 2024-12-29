Пашинян + Коронавирус = Лукашенко

Что же касается саммита ЕАЭС, то Пашинян пообещал, что «в течение дня примет решение об участии». После чего сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что очередной тест на коронавирус опять дал положительный результат, а потому он примет участие в саммите ЕАЭС, где Армения является председателем, но только в формате видеоконференции.

Напомним, что 25 декабря, незадолго до начала неформального саммита глав государств СНГ и саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге, Пашинян заявил, что заразился коронавирусом и в этой связи посчитал нецелесообразным свое личное участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

Словом, коронавирус оказался для Никола Пашиняна весьма удобным поводом, чтобы не сидеть за одним столом с Александром Лукашенко. Как известно, армянский премьер открыто заявил, что, пока этот политик занимает пост президента Республики Беларусь, он отказывается посещать Минск.

Напомним, что в ходе саммита Евразийского экономического союза между Пашиняном, который, как отметил президент Беларуси, участвовал в мероприятии «через телевизор», и самим Лукашенко произошла короткая перепалка, сопровождавшаяся обменом взаимными колкостями. Намекая на сбритые усы Пашиняна, Лукашенко заметил, что премьер-министр Армении, который, по мнению присутствовавших, не производил впечатления человека, больного коронавирусом, «выглядит моложе и бодрее».

На следующий день, 26 декабря, Пашинян вновь написал в Facebook, что ждет результаты очередного теста на COVID-19, отметив в то же время, что продолжает работать и руководить правительством Армении. И вот теперь, спустя четыре дня, армянский премьер заявил, что признаков коронавируса у него больше нет.

Другими словами, за какие-то четыре дня вирус успел заразить Никола Пашиняна, затем покинуть его, позже вернуться и, наконец, «окончательно исчезнуть». Если бы подобное произошло на пике пандемии, глава Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Аданом Гебрейесус, несомненно, провел бы специальную пресс-конференцию, посвященную необычному армянскому штамму коронавируса, проявившемуся у премьер-министра Пашиняна и, не исключено, делегировал бы в Ереван группу специалистов ВОЗ.

Пока же COVID-19, давно утративший в повестке мировой медицины свою актуальность, используется как инструмент в политических «отмазках» премьер-министра Армении.