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Юнисов за взятки обещал устроить на работу и освободить от армии

13:11 753

Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре по факту незаконных действий военнослужащего Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Тураба Юнисова.

Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре, у следствия появились подозрения, что Тураб Юнисов, занимая различные должности в Сиязаньском, Саатлинском и Исмаиллинском районных управлениях Госслужбы, вошел в предварительный сговор со своим знакомым Сахаватом Ибрагимовым. Используя свое служебное положение, он получил от отдельных лиц крупные суммы денег в обмен на обещания о трудоустройстве, отсрочке от службы в армии и т.д.

Турабу Юнисову и Сахавату Ибрагимову предъявлены обвинения по статье 178.3.2 УК Азербайджана (мошенничество с причинением крупного ущерба), они взяты под надзор полиции.

Предварительное следствие по делу завершилось, материалы направлены в Тертерский военный суд.

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