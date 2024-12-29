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Комиссия по расследованию крушения лайнера AZAL примет совместное решение

13:16 936

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев провел совещание с участием 17 международных экспертов, прибывших в Казахстан для расследования авиакатастрофы с самолетом Баку - Грозный, передает Tengrinews.kz.

Как сообщила пресс-служба Минтранспорта, комиссия по расследованию, которую недавно возглавил Карабаев, должна установить причину авиационного происшествия и выработать рекомендации по предотвращению подобных случаев в будущем.

«Комиссией был определен план работы. Она в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна», - говорится в сообщении Минтранспорта Казахстана.

Министерская Комиссия входит в состав правительственной комиссии, возглавляемой вице-премьером Канатом Бозумбаевым.

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