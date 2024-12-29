Церемония похорон погибших членов экипажа AZAL
Капитан пассажирского самолета Embraer-190, потерпевшего крушение в Казахстане, Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокюма Алиева похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку. В церемонии похорон приняли участие официальные лица и представители общественности.
* * * 13:43
На II Аллее почетного захоронения в Баку проходят похороны членов экипажа пассажирского самолета авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку - Грозный.
Погибшие члены экипажа - командир корабля Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева будут похоронены на II Аллее почетного захоронения.
* * * 13:22
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, глава МЧС Кямаледдин Гейдаров, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов и министр транспорта Рашад Набиев прибыли на II Аллею почетного захоронения, где будут похоронены члены экипажа самолета AZAL.
Тела погибших членов экипажа самолета AZAL доставлены на II Аллею почетного захоронения. Началась церемония похорон.
December 29, 2024