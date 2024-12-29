Словакия обсуждает с Баку поставки газа через Украину

На фоне приближающегося истечения срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтагазом» о транзите российского газа через территории Украины в ЕС европейские страны продолжают искать пути для сохранения возможности закупок, пишет агентство Bloomberg.

По информации журналистов, словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP), в частности, ведет переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR. Предполагается, что азербайджанская компания могла бы закупать нужные объемы газа у «Газпрома», а потом поставлять их европейским покупателям.

Со своей стороны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также предлагал сделать пунктом продажи российского газа физическую границу между Россией и Украиной, что передаст право собственности на газ европейским покупателям и обяжет Украину обеспечить транзит в соответствии с ее соглашением о свободной торговле с ЕС, рассказали Bloomberg источники.

Украина выступает против поставок российского газа через свою территорию в любом виде.