Словакия обсуждает с Баку поставки газа через Украину

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На фоне приближающегося истечения срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтагазом» о транзите российского газа через территории Украины в ЕС европейские страны продолжают искать пути для сохранения возможности закупок, пишет агентство Bloomberg.

По информации журналистов, словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP), в частности, ведет переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR. Предполагается, что азербайджанская компания могла бы закупать нужные объемы газа у «Газпрома», а потом поставлять их европейским покупателям.

Со своей стороны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также предлагал сделать пунктом продажи российского газа физическую границу между Россией и Украиной, что передаст право собственности на газ европейским покупателям и обяжет Украину обеспечить транзит в соответствии с ее соглашением о свободной торговле с ЕС, рассказали Bloomberg источники.

Украина выступает против поставок российского газа через свою территорию в любом виде.

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