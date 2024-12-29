Запад не упустил Молдову. Санду наступает

Молдова после предновогодней инаугурации президента Майи Санду, избранной на второй срок, вступает в предвыборный год – возможно, куда более сложный, чем предыдущий. Осенью жители страны будут голосовать за своих представителей в парламенте, а, учитывая парламентское государственное устройство Молдовы и слабую популярность правящей партии, выборы могут преподнести сюрпризы. Уже сейчас власти говорят о принятии мер, направленных против проблем в электоральном процессе, включая запрет ТikTok. В условиях продолжающегося кризиса президент Молдовы Майя Санду и её партия PAS, обещавшие на прежних выборах «хорошие времена» и власть «достойных людей» при активной евроинтеграции, оказались в сложном положении. Симпатии населения Молдовы очень сильно сместились в сторону оппозиционных политформирований и лидеров, как прозападных, так и условно пророссийских.

Это ясно продемонстрировали прошедшие осенью президентские выборы и референдум по вступлению в ЕС, когда главный фаворит – Санду – едва сумела победить довольно слабого конкурента от пророссийских социалистов, а за европейский путь высказалась только половина избирателей. Причем, как известно, в обоих случаях положительный результат для молдавских властей обеспечили граждане, живущие и работающие на Западе, в основном, в странах Европы. Напомним: церемония инаугурации президента, ради которой перекрывали центр молдавской столицы, состоялась 24 декабря. В присутствии 500 гостей Майя Санду заявила в инаугурационной речи, что Молдове удалось «остаться на правильной стороне истории» и что «посыл сегодня полон оптимизма». Она также обещала «успешно преодолеть» предстоящую «суровую зиму» на фоне прекращения поставок российского газа. И эти абсолютно не случайные заявления можно уже считать предвыборными. Более подробно глава государства высказалась несколькими днями ранее во время большой пресс-конференции. Нынешний политический расклад в Молдове таков, что впервые за много лет, со времен второго президентского срока Владимира Воронина и конституционного большинства коммунистов, правительство, парламент и непосредственно президент выступают единым фронтом, причем, на условиях стопроцентной лояльности и поддержки любых действий друг друга.

То, что партия PAS создавалась «под» Майю Санду и обеспечила ей первый мандат главы государства, а она, в свою очередь, немало способствовала успеху этой партии на выборах в парламент и получению достаточного для формирования собственного Кабмина количества кресел, играет и на пользу, и во вред правящей власти в Молдове. О преимуществах говорить излишне – они ясны: это и скорость принятия решений, законодательных актов, постановлений с их реализацией без долгих споров или иных коллизий, это и админресурс на выборах, и политическое единство правящих структур. С другой стороны, вся ответственность за провалы и многочисленные проблемы в стране ложится на общую креатуру «Санду-PAS-правительство». Поэтому единственным объектом, который могут обвинять молдавские власти в создании негативных явлений, оказались внешние силы. А поскольку правящая структура придерживается абсолютно проевропейской и прозападной позиции, этим противником может быть названа только Россия. В свою очередь, такая позиция влечет за собой потерю электората, не настроенного резко антироссийски и видящего в действиях госруководства угрозу шаткому благополучию населения и независимости страны вплоть до втягивания в военные действия. При этом даже единомышленники Санду и PAS по европейской доктрине, включая прежних электоральных партнеров, стали активной оппозицией, которая полностью отстранена от правления, а значит, никоим образом не может быть подвержена критике в связи с государственными проблемами, но может без ограничений критиковать и упрекать власть. И этим пользуются не только левые партии, но и проевропейцы, обвиняющие нынешнее руководство страны во всех грехах – от некомпетентности до воровства и ошибок, приводящих к обеднению населения и нищете.

Уровень жизни действительно стал заметно хуже, снизилась покупательная способность жителей даже на уровне евро, который в Молдове фактически стал «дешевле» почти в два раза. Так, по подсчетам экономистов, зарплата, эквивалентная согласно валютному курсу 1000 евро, сейчас может обеспечить вдвое меньше товаров, услуг и коммунальных счетов, чем четыре года назад при приходе Майи Санду на пост президента. Разумеется, этот факт видят и гастарбайтеры, финансово обеспечивающие из-за границы не менее четверти жителей страны. Не касаясь внешних проблем, связанных с мировой политикой, украинским конфликтом, санкциями против России и прочими катаклизмами, отметим, что молдаване остро ощущают на себе их последствия и винят в происходящем, конечно, государственную власть. Более того, кризис вот-вот усугубится из-за прекращения поставок российского газа: транзит через Украину заканчивается, 1 января газ перестанет поступать в Приднестровье, встанет Молдавская ГРЭС, обеспечивающая более половины правобережной Молдовы электричеством. В Румынии оно, кстати, стоит намного дороже. К тому же, нужного для его поставки количества ЛЭП просто не существует. Во время инаугурации Майя Санду фактически призвала затягивать пояса ради светлого будущего. Предыдущий кризис – газовый – нанес по популярности молдавской правящей власти очень мощный удар. Речь идет об отказе страны от российского газа после начала военных действий в соседней Украине: тогда Молдову выручили рыночные закупки и европейские денежные субсидии, позволившие сделать компенсации для граждан. Но от промышленного и экономического спада они не спасли. Сейчас речь идет не только о неподъемной для населения цене за электричество, но и прямом личном дискомфорте, когда людям придется сидеть в темноте даже вне зависимости от собственной платежеспособности. Оппозиционные социалисты уже подвергли резкой критике меру экономии в виде веерных отключений.