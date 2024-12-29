Израиль раскрыл сенсационные подробности убийства лидера ХАМАС

Вышедший из строя кондиционер едва не помешал совершенному 31 июля в Израиле убийству лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который оказался на пороге раздевалки, прежде чем сотрудникам гостевого дома Корпуса стражей исламской революции в Тегеране удалось починить систему охлаждения, говорится в репортаже 12 канала, который вышел в эфир в субботу, пишет Times of Israel.

В сети появились новые подробности операции спустя несколько дней после того, как министр обороны Израиля Исраэль Кац стал первым высокопоставленным израильским чиновником, подтвердившим, что за ней стоит Израиль.

Как пишет израильское СМИ, решение Израиля убить Ханию было принято вскоре после 7 октября, когда лидер ХАМАС оказался на первом месте в списке, составленном высокопоставленными сотрудниками разведки. Вопрос был только в том, когда это произойдет.

Хания жил в Катаре, но его убийство там грозило сорвать переговоры о заложниках, в которых Доха выступала посредником с начала войны, пишет Times of Israel.

Поэтому в качестве возможных мест для убийства Хании были выбраны Турция, Россия и Иран — три страны, которые часто посещал лидер политбюро ХАМАС.

Израиль опасался яростной реакции со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и точно так же не хотел злить президента России Владимира Путина, оставив Иран в качестве наиболее подходящего варианта, сообщает телеканал.

Тот факт, что Хания неоднократно останавливался в одном и том же гостевом доме КСИР в роскошном районе Саадат Абад на севере Тегерана, облегчил планирование операции, рассказали израильские СМИ.

Незадолго до запланированного взрыва в комнате Хании вышел из строя кондиционер, и лидер политбюро ХАМАС вышел из своей комнаты, чтобы обратиться за помощью. Он отсутствовал так долго, что израильские организаторы убийства стали опасаться, что Ханию переведут в другое помещение, что могло сорвать всю операцию, сообщает 12 канал со ссылкой на источник, знакомый с ее планированием. Однако через некоторое время кондиционер починили, и Хания вернулся в свою комнату. Около 01:30 ночи по местному времени сработало самодельное взрывное устройство, пробившее дыру во внешней стене гостевой комнаты Хании и сотрясшее весь комплекс КСИР.

Через несколько секунд бригада скорой помощи КСИР прибыла в палату Хании, где вскоре после этого была вынуждена констатировать его смерть. Следующим прибыл заместитель Хании Халиль аль-Хайя, который в слезах рухнул на колени, увидев окровавленное тело лидера политбюро ХАМАС, сообщает 12 канал.

Аналитики, которые общались с телеканалом, заявили, что «операция была слишком сложной для проведения израильскими агентами, объяснив, что в ней должны были участвовать граждане Ирана, члены КСИР или официальные лица ХАМАС». Все три варианта, несомненно, были рассмотрены ХАМАС и иранскими властями, сообщает 12 канал.

Ранее сын Хании Абдул Салам опроверг информацию о гибели своего отца в результате срабатывания взрывного устройства, заявив, что его отец подвергся ракетному обстрелу после того, как его мобильный телефон отследили.