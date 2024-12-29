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Абдулла Оджалан заявил о «турецко-курдском братстве»

14:20 2097

Находящийся в заключении лидер запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан заявил посетившей его впервые за почти 10 лет делегации прокурдской партии Турции, что «укрепление турецко-курдского братства жизненно важно» и что он готов внести свой вклад в процесс, начатый президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и его союзником-националистом, сообщает AFP.

«Повторное укрепление турецко-курдского братства является не только исторической ответственностью, но и... неотложной задачей для всех народов», - заявил Оджалан, согласно заявлению партии «Движение за демократию и равенство» в воскресенье после визита двоих ее законодателей на остров Имрали, где Оджалан содержится в одиночной камере с 1999 года.

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