Правительство Азербайджана покрыло все расходы на еще одну медицинскую услугу

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Колоноскопия - эндоскопический метод исследования толстой кишки. Как сообщили haqqin.az в Агентстве по обязательному медстрахованию, за первые 6 месяцев 2024 года за счет обязательного медицинского страхования проведена 7421 процедура колоноскопии.

Рецидивирующие боли в животе, запоры и диарея, кровь в стуле, беспричинная потеря веса, железодефицитная анемия и тому подобные симптомы можно считать показаниями к данному методу обследования.

Для обследования толстой кишки можно провести рентген, компьютерную томографию, анализ кала и сдать прочие анализы. Хотя эти исследования дают ряд сведений о состоянии пищеварительной системы, они не настолько точные, как колоноскопия.

При процедуре колоноскопии толстую кишку визуально (с видеоизображением) исследуют с помощью резиновой трубки со световой камерой на конце. Это позволяет выявить воспалительные заболевания кишечника, кровотечения толстой кишки и рак. С помощью колоноскопии можно уточнить диагноз, а также провести хирургические операции. Например, колоноскопия позволяет удалять полипы при обнаружении патологии в стенке кишечника, взять биоптат из подозрительных участков и выполнять другие процедуры. А это способствует раннему выявлению заболеваний и предотвращению рака. Всем лицам старше 40 лет для профилактики рака рекомендуется прохождение колоноскопии. Если при процедуре колоноскопии не выявляется патологическое состояние, пациенту рекомендуется проходить профилактическое обследование через каждые 5 лет. Следует отметить, что биопсия подозрительных участков и гистологическое исследование полученного материала также проводятся за счет обязательного медицинского страхования.

Пациент предварительно должен быть подготовлен к процедуре колоноскопии. За 1 день до обследования кишечник пациента должен быть опорожнен при помощи лекарственных препаратов, назначенных гастроэнтерологом, или в день обследования должна быть сделана клизма. Колоноскопия длится примерно 15-60 минут. Для того чтобы пациенту было комфортно при прохождении колоноскопии, процедуру проводят под седацией (анестезией).

До отхождения действия анестезии (около часа) пациент остается под наблюдением в стационаре, после чего его можно выписать домой. Отметим, что анестезия, применяемая при колоноскопии, также покрывается обязательным медицинским страхованием.

Процедуру колоноскопии проводит квалифицированный врач по медицинским показаниям в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и частных медицинских учреждениях, заключивших договор с Агентством.

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