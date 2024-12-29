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Хаттаб принял решение

14:42 1305

Органы безопасности и спецслужбы Сирии будут распущены и преобразованы так, чтобы они соответствовали «чаяниям сирийского народа», заявил новый глава Службы общей разведки страны Анас Хасан Хаттаб. Его слова передает сирийское агентство SANA.

При режиме Башара Асада, заявил Хаттаб, «силовые структуры были разнообразны и многочисленны, но все они использовались для репрессий и подавления свободы граждан», а сирийский народ «сильно страдал от преследований».

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