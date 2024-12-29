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Ермак: «На границах стран НАТО могут появиться войска КНДР и Ирана»

14:49 745

Войска Северной Кореи или Ирана в военной форме российской армии на пороге стран НАТО - вполне реальный сценарий, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как отметил Ермак, Альянсу следует рассматривать риски появления гибридных угроз на своих границах, а теневой флот РФ, который осуществляет диверсии в отношении кабелей - не единственная такая угроза.

«Появление на границах стран НАТО переодетых в российскую форму военных КНДР или иранских прокси - это вполне реально, если не остановить Россию сейчас. Военные КНДР уже воюют на территории Европы. Кто мог об этом подумать раньше?» - заявил он.

Безнаказанность порождает вседозволенность, сейчас именно тот момент, который требует «сильных решений и сильных действий», добавил глава ОП.

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