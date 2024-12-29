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Новые власти Сирии призвали Иран пересмотреть свою политику

14:52 713

Новые сирийские власти ожидали от Ирана более «позитивных заявлений» после смены руководства в Дамаске и надеются на изменение позиции Тегерана.

Об этом заявил лидер пришедших к власти в Сирии оппозиционных формирований Ахмед аш-Шараа.

«Мы ожидали позитивных заявлений от Ирана», - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам аш-Шараа, новые власти Сирии «выполнили свой долг по отношению к иранским объектам, несмотря на травму», причиненную сирийскому народу: «Широкий слой [сирийского общества] надеется на позитивную роль Ирана в регионе. Этот этап потребует от Ирана пересмотра своей политики».

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