Израиль разворачивается против новой Сирии. Читай: против Турции!

В своем интервью «Иерусалим пост» глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал новое правительство Сирии «бандой, а не законным правительством». Глава израильской дипломатии, как оказалось, является единственным в мире детектором лжи, определяющим искренность заявлений иностранных политических лидеров. Только так можно воспринимать все то, что он наговорил в вышедшем пару дней назад интервью израильскому изданию «Иерусалим пост».

Наговорил много, смачно и совершенно не стесняясь в выражениях. Например, это: «Режим в Дамаске по сути является бандой, а не законным правительством. Другие районы, такие как Идлиб, контролируются исламистскими группировками с экстремистскими идеологиями…» Или вот это: «Формирующийся режим сосредоточен в Дамаске, а не во всей Сирии. Это так называемое руководство — идлибская банда, а не инклюзивная власть. Они исламисты с крайне экстремальным мировоззрением». Ну или вот «вишенкой на торте»: «Эти игроки обманывают Запад, но весь мир устремляется в Дамаск. Есть даже те, кто хотел бы, чтобы мы сделали то же самое». И как финал: «Тем не менее, быстрая реабилитация Джолани и его соратников вызывает вопросы — и нет никаких гарантий, что это не приведет к разочарованию». Мне уже доводилось писать о том, что в израильском истеблишменте существуют серьезные разногласия по поводу того, как оценивать новые власти Сирии, но, пожалуй, это первый случай, когда подобные разногласия стали достоянием широкой публики. Да еще в столь резкой форме, совершенно не приличествующей главе дипломатического ведомства.

Скажу сразу – испытывать определенные опасения в отношении, в частности, Джолани или Ахмада аш-Шараа, как он сейчас предпочитает себя называть, вполне естественно. В кардинальные трансформации политиков такого уровня и с таким бэкграундом действительно верится с трудом. Но критерием истины в данном случае является повседневная практика. А с ней у аш-Шараа пока все в порядке. Во всяком случае, пока он вполне удерживает Сирию от кровавого хаоса, в который она могла бы скатиться после свержения Асада. А имеющиеся инциденты – так какая же революция обходится без них. Это вы про Ирак в период гражданской войны между шиитами и суннитами, вспыхнувшей там вскоре после свержения Саддама Хуссейна, позабыли. Далее. Аш-Шараа реально сделал максимум от него зависящего, чтобы свергнуть кровавый режим Асада. В то время как израильский истеблишмент, как становится очевидным из обнародованных недавно документов, поддерживал с этим режимом вполне рабочие отношения, как следует из данных, опубликованных израильским же изданием Yediot Ahronot. И если бы не выполненный с блеском блицкриг вооруженных групп оппозиции, и в первую очередь возглавляемой аш-Шараа ХТШ, израильтяне продолжали бы сотрудничать с сирийским диктатором и дальше. Или «это другое»? Что, как говорилось когда-то, «два мира – два Шапиро»?

И, наконец, власти новой Сирии изначально отнеслись к опасениям Израиля с пониманием. Бомбите вы оружейные склады на нашей территории, уничтожаете наш военный флот, усиливаете воинский контингент на Голанских высотах? И это новый Дамаск понимает. Не радуется – но относится с пониманием и не спешит записывать Израиль в свои враги. Как сказал Махер Маруан, новый губернатор Дамаска, в интервью американскому радио NRP: «Мы хотим мира, мы не хотим быть врагами Израиля и никого другого… возможно, Израиль почувствовал страх, поэтому он немного продвинулся (в демилитаризованную зону), немного бомбил — это естественный страх. Мы не боимся Израиля и у нас нет проблем. У нас нет желания вмешиваться во что-то, что может угрожать безопасности Израиля. Здесь есть люди, которые хотят жить в сосуществовании и хотят мира». Это – факты. Это – повседневная практика нового сирийского правительства. Это – та самая реальность, которую Гидеон Саар категорически отказывается замечать. А почему, в чем секрет? Да все на поверхности. Нынешнее руководство Израиля воспринимает Турцию как врага. А именно сейчас протурецкие силы в Сирии ведут наступление на террористов из сирийских курдских группировок. Про которых том же интервью Гидеон Саар сказал следующее: «Международное сообщество несет ответственность перед курдами. Я подчеркивал это на своих встречах с госсекретарем США Блинкеном и другими госминистрами по всему миру. Курды — прозападная и дружественная группа, мы должны поддержать их. Поддерживать их – это вопрос как моральных, так и дипломатических принципов».