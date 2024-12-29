Бои в украинских городах

В Часовом Яру и Торецке идут городские бои, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» Виктора Трегубова.

«И там, и там идут активные городские бои», - рассказал он. В Часовом Яру основные боестолкновения идут вдоль канала Северский Донецк - Донбасс, который перерезает город.

В Торецке идут столкновения в городской застройке. «И там о ситуации что-то сказать трудно, потому что там идет постоянная боевая работа с обеих сторон», - добавил Трегубов.